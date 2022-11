MotoGP | Francesco Bagnaia | “Sono agitato | devo gestirmi Per Quartararo ho chiesto che…”

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022)scatterà dall’ottava piazzola nel GP di Valencia 2022, ultima tappa del Mondialeche va in scena sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il centauro della Ducati non è stato esplosivo nelle qualifiche e si è dovuto accontentare di un piazzamento in terza fila, che lo costringerà a una prima fase di gara tutt’altro che semplice. Il suo avversario diretto Fabiopartirà in quarta posizione e sembra avere un ottimo passo. Ricordiamo cheha 23 punti di vantaggio sul francese della Yamaha: conquisterà il Mondiale se il transalpino non dovesse imporsi, sedovesse vincere allora il pilota italiano avrà bisogno almeno di un 14mo posto. Il piemontese potrebbe accusare la pressione di questo particolare momento ...