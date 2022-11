Moto3 | Izan Guevara in pole a Valencia 7° Dennis Foggia | il migliore degli italiani

Lo spagnolo precede il turco Oncu, settimo l'italiano Dennis Foggia VALENCIA (SPAGNA) -Guevara (GasGas), con il tempo di 1'38"479, è in pole nellaal Gp di Valencia. Alle spalle dello spagnolo secondo posto per il turco Deniz Oncu (Ktm) che chiude a 46 millesimi. Terzo l'...I risultati delle qualifiche del GP di Valencia , con la griglia di partenza dell'ultimo appuntamento del mondiale. Sul circuito del Ricardo Tormo, a prendersi la pole èGuevara , che ferma il cronometro in 1:38.479. A completare la prima fila sono Oncu e Garcia, mentre Dennis Foggia aprirà la terza in ...Il guizzo finale del campione. Izan Guevara chiude la sua stagione di gloria con l’ultima pole in Moto3, beffando Deniz Öncü per soli 46 millesimi. Terza piazza per Sergio Garcia, a caccia del ...Moto3 Valencia GP Comunitat Valenciana Qualifiche - Izan Guevara partirà dalla pole position nel Gran Premio della Comunitat Valenciana classe Moto3, 20esima ed ultima tappa del Motomondiale 2022 in p ...