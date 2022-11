Moto3 | caos nel finale delle FP3 | Toba e Masia vengono alle mani VIDEO

FormulaPassion.it

Brutto episodio alla fine delle PL3 di. Dopo una caduta in curva - 11, Kaito Toba e Jaume Masiá sono venuti alle mani. Addirittura, lo spagnolo ha sferrato un pugno al collega. Entrambi, dopo la bandiera a scacchi, erano all'ultimo ...Sembra una gara della, con tutti i piloti in fila indiana, vicinissimi l'uno con l'altro. Il ...MERAVIGLIOSO! All'inizio del 21° giro Bagnaia e Bezzecchi passano Rins, due curve dopo lo fa ... Moto3 / Caos alla fine delle PL3, Masiá sferra un pugno a Toba We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...García Dols termina tercero en Sepang con Sasaki segundo y luchará en Valencia en la 'season finale' por el subcampeonato del Mundo en Moto3 ...