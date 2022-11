Moto2 | Pedro Acosta vola nella FP3 a Valencia | 2° Augusto Fernandez 8° Dalla Porta | primo degli italiani

(Di sabato 5 novembre 2022) E’ stato lo spagnolo(Red Bull KTM Ajo) il più veloce della terza sessione di prove libere del GP di, ultimo round del Mondiale 2022 di. Sul circuito “Ricardo Tormo” l’iberico ha fermato i cronometri sul tempo di 1:34.592 a precedere il compagno di squadra, leader del campionato,di 0.066 e l’altro spagnolo Aron Canet (Flexbox HP40) di 0.072. Una prestazione, quindi, molto convincente del Team Ajo conche vuol festeggiare davanti al pubblico di casa domani il titolo della media cilindrata. A completare la top-10 troviamo l’altro spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro) a 0.194 davanti al britannico Jake Dixon (Inde GasGas Aspar Team) a 0.361, all’iberico Fermin Aldeguer (Beta Tools Speed Up) a 0.424, al giapponese Ai ...

Se nelle FP1 è stato Fernandez il più veloce davanti ad Acosta, nel turno del pomeriggio è toccato al rookieessere più veloce del compagno di squadra. 1'34"948 il crono fatto segnare dal #51 ...La corsa alla corona dellain realtà ha preso una piega decisiva a Sepang dove il giapponese ... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie L'aria di casa ha galvanizzato...Moto2 Valencia Gp Comunitat Valenciana Prove Libere 3 - Pedro Acosta si conferma al comando anche nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana classe Moto2 ...Pedro Acosta chiude questa FP3 con il miglior tempo. Il #51 che è a Valencia per chiudere la sua stagione da esordiente in Moto2 è stato il più veloce in quest'ultima prova libera. Dietro di lui c'era ...