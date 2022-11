Moto2 | Alonso Lopez beffa Acosta e centra la pole del GP di Valencia di Moto2 Fernandez 3° | Ogura 5°

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022)laposition del Gran Premio della Comunitatna, ventesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di2022 e, per la prima volta nella sua giovane carriera, domani scatterà davanti a tutti alle ore 12.20 in occasione della gara. Sul tracciato di, intitolato a Ricardo Tormo, il padrone di casa del team Boscoscuro Speed Up ha fatto segnare il miglior tempo in 1:34.314 con appena un millesimo di margine sul connazionale Pedro(Red Bull KTM Ajo) che domani si candida al ruolo di grande favorito per il successo. Completa la prima fila il leader della classifica generale Augusto(Red Bull KTM Ajo) staccato di 167 millesimi e prontissimo a mettere le mani sul trofeo. ...