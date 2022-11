Monza | 70enne abusa delle figlie minorenni della compagna e invia loro video porno | arrestato per violenza sessuale aggravata

... e per questo unè finito in carcere. Eseguita dalla polizia la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 70 anni residente nella provincia di,...Nell'estate 2019, durante il ricovero all'ospedale di, una delle ragazze ha confessato al proprio medico di avere un "peso che si portava dietro, una cosa vergognosa e grave che non aveva mai ...Da Monza la cronaca di reiterate violenze sessuali ai danni di due ragazzine che un uomo, amante della madre, avrebbe stuprato per anni ...Ha abusato di due bambine, le figlie della sua amante, e per questo un 70enne è finito in carcere. Eseguita dalla polizia la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ...