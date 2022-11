Mondiali | Tite | «Non dormo la notte pensando alle convocazioni»

(Di sabato 5 novembre 2022) Le parole di, ct del Brasile sulleper il mondiale: «Mi accompagna l’ansia e mi sto svegliando sempre4» Il ct del brasile,ha parlato nel corso del programma Esporte Espetacular. Di seguito le sue parole sulleper il mondiale. «Mi accompagna l’ansia e mi sto svegliando sempre4. Mia moglie ci si è abituata, mi dice di provare a dormire di più ma il pensiero dellemi agita. Ci sono gli atleti, ma prima di tutto vengono gli uomini, i loro caratteri, ci sono figli e padri e l’essere umano deve sempre essere rispettato. E per me è un dovere esternare la mia gratitudine a tutti coloro che fanno, o hanno fatto, parte di questo gruppo. Ci saranno delle scelte dettate da motivi tecnici, ma il rispetto per tutti ...

, che ha già annunciato che dopo questilascerà la panchina della nazionale a prescindere dal risultato della spedizione in Qatar, ha rivelato che avrebbe voluto dimettersi già subito ...Queste le parole di, che nell'anticipazione della sua partecipazione a Esporte Espetacular ha parlato della sua tensione in vista delle imminenti convocazioni per il Brasile per idi ...