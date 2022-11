Mondiali di padel | azzurre per il terzo posto Uomini noni

(Di sabato 5 novembre 2022) Il sogno azzurro si infrange contro lo scoglio Argentina. L'Italfemminile si ferma in semifinale dopo quattro vittorie in altrettanti match, fermate solo da una delle due favorite per la ...

(none) Leggi i commenti: tutte le notizie 5 novembre - 10:05Il match tra le azzurre e le belghe inizierà oggi alle ore 11:00 sul campo 1 . L'incontro si potrà vedere in diretta streaming sul canale YouTube. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta ...Le donne k.o. in semifinale con l'Argentina, ora la sfida al Belgio per il bronzo. Gli uomini battono il Messico e arrivano noni ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta di Italia-Belgio, finale per il terzo posto ai Mondiali di padel in corso di svolgimento a Dubai. Dopo la ...