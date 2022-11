Milano vuole la pace | ma ricorda gli orrori di Putin

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 5 novembre 2022). Venticinque donne, tutte biondissime, sono schierate una dietro l’altra sotto l’Arco della. Una è stata volontaria al fronte (portava vettovaglie), regge una bandiera gialla e blu firmata dai soldati. Una, fotografatissima, ha in testa una corona di fiori bianchi. Un’altra ha un cartello "= Hitler". Stanno in silenzio, serie. Poi, al calar del sole, intonano una canzone. Oj u luzi cervona kalyna pokxylylalsia, / ciogos nasha Slavna Ucraina zazhurylasia / A myv tuju cervonu kalynu pidijmemo, / A my nascu Slavnu Ukrainu rosveselymo! Cos’è? "Una nostra canzone patriottica". E cosa vuol dire? "Parla di una pianta rossa che è caduta. Così come la nostra Ucraina. Ma noi la risolleveremo". L’italiano è stentato, il senso è chiarissimo. Sono le 16 e siamo alla manifestazione del Terzo Polo in sostegno all’Ucraina ...