Milan - Spezia diretta | le formazioni ufficiali | c' è Diaz | Gotti lancia Maldini junior

...30 Barcelona - Fenerbahçe 81 - 80 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Empoli - Sassuolo 1 - 0 15:00 Salernitana - Cremonese 2 - 2 18:00 Atalanta - Napoli 1 - 2 20:45CALCIO - ...19:42, dopo la festa Champions ritorna il campionato: a San Siro c'è la bestia neraArchiviata con soddisfazione la prima fase della Champions League con l'obiettivo centrato della ...Milan-Spezia, sfida valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A e in programma stasera alle 20:45 a San Siro, sarà visibile in diretta televisiva su DAZN, Sky ...La sfida tra i Campioni d'Italia e la formazione ligure è anche un affare di famiglia: Daniel segue le orme del nonno, sperando in futuro di riprendersi la maglia rossonera ...