Milan | Pioli | 'Non penso alla gara dello scorso anno Origi? Mi aspetto sempre tanto'

(4 - 2 - 3 - 1) : Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Krunic; Messias, Díaz, Leao; Origi. All.: S.. Spezia (3 - 5 - 2) : Drgowski; Ampadu, Caldara, Kiwior; Holm, ...- Spezia, le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi. All.:SPEZIA (3 - 5 - 1 - ...Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Spezia, che scenderanno in campo alle 20,45 a San Siro. Nei rossoneri Stefano Pioli punta su Divock Origi nel ruolo di centravanti, turno di riposo quindi per ...Alle 20:45, dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, chiude il sabato di Serie A il match tra Milan e Spezia. Queste le formazioni ufficiali della gara: MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; ...