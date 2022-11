Milan | Krunic | «Ricordiamo che non sono gare facili con loro»

(Di sabato 5 novembre 2022) Rade, centrocampista del, ha parlato prima del calcio d’inizio del match contro lo Spezia: le dichiarazioni Ai microfoni diTv, nel pre-partita di-Spezia, ha parlato il centrocampista Rade. LE PAROLE – «Sicuramente mettiamo la Champions League da parte. Arriviamo da una brutta sconfitta in campionato: oggi conta solo la vittoria. Giochiamo davanti al nostro pubblico, nel nostro stadio: conta solo vincere.le partite contro lo Spezia, veramente difficili. L’abbiamo preparata come qualsiasi partita: affrontiamo qualsiasi partita con la stessa determinazione e voglia. Anche quella di stasera, non sarà facile contro lo Spezia ma conta solo vincere. Personalmente mi sento bene, spero di offrire una prestazione bella come tutti i miei ...

Commenta per primo Rade, centrocampista del, ha parlato a DAZN nel pre partita della sfida contro lo Spezia 'I principali pericoli siamo noi che siamo Campioni d'Italia. Ogni squadra ha una forza ulteriore per ...(4 - 2 - 3 - 1) : Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer,; Messias, Díaz, Leao; Origi. All.: S. Pioli. Spezia (3 - 5 - 2) : Drgowski; Ampadu, Caldara, Kiwior; Holm, ...Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Spezia, 13ª giornata di Serie A. Stefano Pioli punta su Krunic in mediana facendo riposare Tonali ...Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Spezia, che scenderanno in campo alle 20,45 a San Siro. Nei rossoneri Stefano Pioli punta su Divock Origi nel ruolo di centravanti, turno di riposo quindi ...