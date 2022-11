Calciomercato.com

(4 - 2 - 3 - 1) : Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer,; Messias, Díaz, Leao; Origi. All.: S. Pioli. Spezia (3 - 5 - 2) : Drgowski; Ampadu, Caldara, Kiwior; Holm, ...- Spezia, le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer,; Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi. All.: Pioli SPEZIA (3 - 5 - 1 - ... Milan, Krunic: 'Il principale pericolo siamo noi, che siamo Campioni d'Italia. Tutti danno di più per provare a batterci'