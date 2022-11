Pianeta Milan

... prossima a tagliare il traguardo delle 27 stagioni ad alto livello (esordì in Parma -0 - 0 ... La società è corsa ai ripari mettendo sotto contrattoSanturro , che di fatto si giocherà il ...Per- Spezia troviamo invece Michael Fabbri. Nei precedenti con i rossoneri ottenute 5 ... Ricco programma domenica a partire da lunch match Bologna - Torino che sarà arbitrato daGiua. Il ... Milan, Antonio Rossi: “Ottavi di Champions Ce la giocheremo con tutti” Il presidente del Monza ed ex patron del Milan si oppone alla demolizione di San Siro. Questo il suo post su Facebook: "In relazione alla questione del progetto di… Leggi ...Anche l'ex fantasista barese ha commentato la prova del Diavolo in Champions contro gli austriaci, spiegando di chi sono i meriti ...