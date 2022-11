(Di sabato 5 novembre 2022) Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Il decreto disu #Humanity1 non rispetta le norme internazionali. Come non lo facevano le sue direttive sulle riammissioni informali al confine con la Slovenia. Su una cosaha ragione, si deve ripristinare la legalità: assegniuna quelle". Lo scrive su Twitter Matteo, del Pd.

Il Sannio Quotidiano

... il M5s aggancia il Partito Democratico: l'ultimo sondaggio Swg Intervista a Matteo: 'Norme ... "Patto con Libia va ridiscusso,detenuti in modo disumano" 'Sono sospetti che non ...Così Matteo, parlamentare Dem. Il suo è un grido d'allarme che va raccolto e rilanciato. Lei ... Leggi anche Intervista a Lia Quartapelle: "Patto con Libia va ridiscusso,detenuti in ... Migranti: Orfini, ‘Piantedosi trovi subito un porto per le navi’ Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Il decreto di Piantedosi su #Humanity1 non rispetta le norme internazionali. Come non lo facevano le sue direttive sulle riammissioni informali al confine con la Slovenia ...“La strategia del governo sulla gestione dei flussi migratori non tiene conto del tema rispetto dei diritti umani ...