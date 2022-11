Migranti | le navi Humanity 1 e Geo Barents sono in acque italiane | “C’è l’ok delle autorità”

(Di sabato 5 novembre 2022) La nave1 è entrata nelleterritoriali, davanti a Catania, “solo per trovare riparo dal maltempo e solo dopo aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione dalla Guardia costiera”. A precisarlo è la Ong Sos. A bordo della nave, da 15 giorni, ci179, di cui più di 100 minori non accompagnati e un bimbo di sette mesi. Non solo: anche la nave Geoè entrata nei mari italiani. “Dopo aver chiesto e ricevuto il permesso dalle, la Geo, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, è entrata interritorialia causa del cattivo tempo. Stiamo aspettando da oltre 10 giorni un luogo sicuro di sbarco ...

... dopo il primo no del ministro Piantedosi Sono quattro ledi Ong che stazionano davanti la costa della Sicilia orientale, in attesa di un porto sicuro per fare sbarcare isoccorsi nel ...Al momento sono 4 leOng al largo della ...Sono 110 i migranti che lasceranno oggi Lampedusa. Il trasferimento dall'hotspot di Lampedusa arrivato a… Leggi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...