Migranti | governo | “Solo aiuto umanitario alle navi ong” Che dopo le verifiche saranno respinte

(Di sabato 5 novembre 2022) Piantedosi: "A Humanity 1 che sta entrando nelle acque territoriali davanti a Catania viene imposto di fermarsi in rada e potrà restare per far valutare le emergenze di carattere sanitario. Ci faremo carico di tutte le persone che hanno bisogno, come le donne incinta o i bambini. Rispettiamo le persone e le esigenze umanitarie: ma all'esito della verifica le persone che non rientrano dovranno rimanere a bordo e tornare in acque internazionali". L'articolo proviene da Firenze Post.