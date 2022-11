Mignani | “Gara decisa dagli episodi | a un certo punto ho pensato di vincere”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine dellavalevole per il campionato di serie B contro il Benevento, Micheleha rilasciato in alcune dichiarazioni il suo pensiero sul match. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Bari dopo lacontro i giallorossi di Fabio Cannavaro. Prestazione – Sono soddisfatto del risultato per come si era messa, perché vedevo la partita in salita. Recuperare lo svantaggio e portare a casa unci fa capire che dobbiamo dare sempre il massimo, altrimenti faremo fatica ovunque. Il gol preso nasce da un errore nostro, dopo abbiamo confusione ma ci può stare quando sai che devi recuperare. Ho apprezzato il fatto che i ragazzi hanno ripreso la partita, potevamo gestire meglio il finale di partita quando siamo rimasti uno in meno. Scheidler – Credo possa fare di ...