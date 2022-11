Meteo | cosa succede dopo questo weekend di pioggia e calo delle temperature

iLMeteo.it

Le condizioniquesta mattina non erano ottimali, pioggia e schiarite con venti moderati da nord ovest, ma la visibilità era buona: nulla che potesse impensierire i piloti dell'elicottero. Le ...Temporali, fiumi in piena, mareggiate, frane, vento forte: per non avere sorprese e sapere subitofare in caso di eventiestremi basta tenere alta l'attenzione. Allungare il collo come fanno le giraffe per conoscere in modo tempestivo i rischi collegati ai fenomeni metereologici con un ... Meteo: Novembre, da metà mese rasoiata invernale sull'Italia Vediamo cosa sappiamo ad ora Non tutto è ancora chiarito sulla questione incriminata e le voci sono molteplici. Tra Totti e Ilary il giallo delle borse continua. Ecco che cosa succede ...«In zona non se ne può più» sono le parole di Giorgia mamma 29enne di Paoletto di soli 3 anni: «L’altro giorno portando mio figlio al nido mi ritrovo davanti ...