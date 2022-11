Messi si ferma | ma non rischia il mondiale

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 novembre 2022) Infiammazione al tendine d’achille per Lionel, che salta la sfida con il Lorient, ma non è a rischio per ilSiLionel. Secondo quanto riportato da Sport l’argentino è affetto da un’infiammazione del tendine d’achille e salterà la sfida per il Lorient. Nessun rischio di saltare ilperò, perché tornerà a disposizione di Galtier già mercoledì per la partita con l’Auxerre. L'articolo proviene da Calcio News 24.