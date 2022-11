Merkel bacchettata perché spende troppo | la strigliata dal ministero per i viaggi e lo staff numeroso

Leggi su open.online

(Di sabato 5 novembre 2022) Daldelle Finanze tedesche arriva il richiamo per una spendacciona Angela. L’ex cancelliera è stata ripresa dal governo tedesco per le speseelevate del suo ufficio al Bundestag. A rivelare la notizia è la rivista tedesca Der Spiegel citando il rapporto delalla commissione Bilancio del parlamento tedesco. Il richiamo riguarderebbe il numero di impiegati nell’ufficio, nove sui quattro previsti. All’ex cancelliera sarebbe stato fatto notare anche che il suo ufficio è destinato solo ad «adempiere obblighi post-ufficiali» e che è invece «escluso l’uso per scopi privati o per generare redditi aggiuntivi» a quelli spettanti a un ex cancelliere. Riguardo al numero di impiegati nell’ufficio del cancelliere tedesco, lo Spiegel spiega come già nel 2019 la commissione Bilancio si era espressa a ...