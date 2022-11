Mercato Milan – Rinnovo Leao non prima del Qatar | ma non si vende a gennaio

Il Milanista

... 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport'La 'Gazzetta dello Sport' apre con uno dei temi dipiù importanti del momento: 'Leao, la firma che scotta'. Tra ile il portoghese non c'è l'...Al termine di questa stagione scadrà il prestito biennale che ilaveva ottenuto dagli ... Stando a quanto riportato dal diario 'AS', alcune logiche distarebbero spingendo il Real Madrid ... Calciomercato Milan, un nuovo fenomeno per Pioli: “Nome a sorpresa” | News L'edizione odierna di Tuttosport ha scritto così questa mattina sulle pagine dedicate ai rossoneri: "Milan, conti in sospeso. Kiwior obiettivo per la difesa". La squadra ...Si complica il rinnovo di contratto tra Rafa Leao e il Milan. L'accordo sulle cifre non è ancora stato trovato e il portoghese andrà ...