Meloni vuole essere chiamata “il presidente” ma a Bruxelles usa “la presidente” per rivolgersi a Metsola e von der Leyen – Video

Ci sarà anche altro nella prossima manovra: la presidente del Consiglio, Giorgiatagliare l'Iva , portandola al 5% , su prodotti come pannolini e latte in polvere. Per trovare le ......da tempo chebruciare le tappe e i tempi di reazione delle opposizioni. A partire dalle piazze degli Atenei, dove la rabbia delle forze studentesche esplode in nome della Liberta! Ma...Al termine del Cdm ieri la premier Giorgia Meloni ha tenuto una conferenza stampa spiegando: “Per il 2023 abbiamo fatto un scelta importante. Nella Nadef abbiamo previsto un indebitamento netto al 4,5 ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...