Meloni e il decreto anti-rave | Non siamo più la Repubblica delle Banane

Leggi su iltempo

(Di sabato 5 novembre 2022) Sì a modifiche migliorative della norma contro iparty, ma chiusura totale alle critiche pretestuose. Il governo blinda il, assicurando che non viene messo in discussione il diritto a manifestare. Al contrario l'esecutivo mira a «impedire il divertimento illegale». Il presidente del Consiglio Giorgialo dice chiaramente nella conferenza stampa che segue il Cdm di ieri. «Se qualcuno ha ideee per migliorare la norma il Parlamento esiste per questo, edisposti ad ascoltare, purché le critiche non siano pretestuose - dice il premier - Ho sentito dire che noi vogliamo vietare le manifestazioni, ma non è così, è una cosa lontana dalla mia storia». «Il tema - aggiunge- non è vietare che la gente si diverta ma che ciò si faccia illegalmente. Lo Stato che vessa chi rispetta le ...