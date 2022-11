Meloni | Basta disperdere risorse in bonus inutili

(Di sabato 5 novembre 2022) AGI - "Concentreremo lea disposizione per aiutare gli italiani a far fronte all'aumento del costo dell'energia, senzain". Dopo la conferenza stampa di ieri, il presidente del Consiglio, Giorgia, torna sulleper contrastare il caro-bollette. "Avevamo promesso agli italiani che, una volta al Governo, ci saremmo dedicati con serietà e determinazione all'emergenza energetica ed è esattamente quello che stiamo facendo, dimostrando che anche in Italia se si vuole è possibile fare quello che serve per il bene dei cittadini". Avevamo promesso agli italiani che, una volta al Governo, ci saremmo dedicati con serietà e determinazione all'emergenza energetica ed è esattamente quello che stiamo facendo, dimostrando che ...

'Il Governo ha giurato il 22 ottobre e in meno di due settimane ha raggiunto due obiettivi importanti scrive- liberare oltre 30 miliardi di euro (9,1 miliardi per il 2022 e 21 miliardi per il ...dopo il Cdm: 'Liberate risorse per proteggere famiglie e imprese dal caro energia'. E apre a modifiche sulle norme anti - rave. Nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza ...ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo ha giurato il 22 ottobre e in meno di due settimane ha raggiunto due obiettivi importanti: liberare oltre 30 miliardi di euro (9,1 miliardi per il 2022 e 21 miliardi per ...Il presidente del Consiglio ribadisce la linea dell'esecutivo: "Concentreremo le risorse a disposizione per aiutare gli italiani a far fronte all'aumento del costo dell'energia" ...