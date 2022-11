Meghan Markle ha fallito? non sarà mai quello che la Royal voleva | ecco cos’è successo

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 5 novembre 2022) Nuovo momento difficile perche a quanto pare ha davverouna prova molto importante… tanto da non essere mai ciò che lasi aspettava? Che i rapporti con laFamily non fossero ottimali perè una cosa ormai ben nota, soprattutto se consideriamo il fatto che la Duchessa di Sussex è stata costretta, così come in passato anche Kate Middleton, a superare numerose prove per essere perfetta per il suo ingresso nellaFamly e perfetta nel ruolo i moglie per Harry. Non tutte le prove sarebbero state superate da, la quale avrebbe anchecosì un test importante al quale avrebbe dovuto sottoporsi.di ...