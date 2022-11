Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | Djokovic batte Tsitsipas al tie-break decisivo | sfiderà Rune

(Di sabato 5 novembre 2022) Sarà Novaka sfidare Holgerin finale neldi. Dopo 2h e 22? di gioco il serbo è riuscito ad avere la meglio su Stefanoscon il punteggio di 6-2 3-6 7-6(4). Una bella partita, emozionante, che ha visto il suo giusto epilogo nel tie-finale, dove il tennista ellenico si è anche trovato avanti di un mini-sul 4-3 in suo favore, prima di cedere i quattro punti successivi.cercherà domani di conquistare il titolo aper la settima volta in carriera. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Il timore, già dopo i primi games, era quello di assistere ad un altro match a senso unico a favore di ...

Sarà scontro generazionale nella finale deldi Parigi Bercy. A sfidarsi per il titolo saranno Nole Djokovic e Holger Rune che hanno vinto le rispettive semifinali contro Stefanos Tsitsipas e Felix Auger - Aliassime. Nole vince la ...Il tennista danese Holger Rune ha parlato in vista della finale di ATPde París - Bercy 2022 , la sua quarta di fila, ma la prima. Ecco le sue parole: "Una finale è una finale, sei sempre più nervoso perché sei molto vicino a vincere il torneo. Cercherò ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...L'ex n.1 al mondo Novak Djokovic ha battuto 2-1 il greco Stefanos Tsitsipas al torneo di Parigi Bercy e in finale affronterà il 19enne danese Holger Rune. (ANSA) ...