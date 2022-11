Mario Paciolla | un film ricorda e chiede giustizia per il cooperante ONU

(Di sabato 5 novembre 2022) Amici e familiari di, ilOnu originario di Frattamaggiore ritrovato morto in circostanze misteriose nel luglio del 2020 in Colombia, non si rassegnano affinché il suo caso sia sepolto. La Procura di Roma ne ha recentemente chiesto l’archiviazione, ma troppi – sostengono- sono gli elementi che portano a credere come quella del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

aveva una voglia infinita di vivere, non si sarebbe mai potuto suicidare, è stato ammazzato'. Un film per raccontare chi era, il cooperante napoletano dell'Onu morto a 33 anni in Colombia il 15 luglio del 2020 in circostanze ancora tutte da chiarire. La pellicola è stata presentata ieri allo Spazio Comunale ...Sono le parole di Anna Motta, la mamma di, il cooperante italiano trovato morto in Colombia nel luglio 2020, a margine della proiezione del docufilm "Come Fuoco" che racconta la vita ...«Mario aveva una voglia infinita di vivere, non si sarebbe mai potuto suicidare, è stato ammazzato». Un film per raccontare chi era Mario Paciolla, il cooperante ...Il XIV Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli ha come anteprima un evento dedicato a Mario Paciolla, il cooperante italiano morto in Colombia in circostanze non chiare. Si chiama ‘Come Fuoco’ ...