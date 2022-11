Maria Amelia Monti e Marina Massironi a Lovere con “Il marito invisibile”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 5 novembre 2022)arrivano a. Saranno in scena con lo spettacolo “Il”, che verrà proposto sabato 5 novembre alle 20:45 e domenica 6 novembre alle 16 al teatro Crystal per la regia di Edoardo Erba. Una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che non si vedono da tempo. I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa: mi sono sposata! La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini, ma diventa ancora più incredibile quando lei rivela che il nuovoha non proprio un difetto ma una particolarità molto originale: è. Fiamma teme che l’isolamento per il ...