Marco Giallini | la confessione dolorosa | “Ho attraversato il dolore…”

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 5 novembre 2022)e la rivelazione del dolore e del dramma che lo hanno cambiato per sempre: ecco i dettagli della vicenda Uno degli attori che ha lasciato senza parole il mondo cinematografico e artistico per via del suo straordinario talento è proprio lui,. L’uomo ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti tra cui il Nastro D’Argento per tre film, Perfetti Sconosciuti, Tutta colpa di Freud e Acab-All Coops are Bastard. Ha sempre fatto parlare di sé per la sua bravura e il suo talento artistico tanto da essere apprezzato particolarmente dai fan. Purtroppo, nel corso della sua vita ha raccontato un dramma che lo ha cambiato per sempre. Curiosità su(foto web)A soli ventidue anni,si avvicina ...