Marcia per la pace | organizzatori | A Roma in 100mila | Conte | Dal governo no armi senza confronto | i cittadini chiedono negoziati

'Liberi insieme dalla guerra! Caro amico, sono contento che ti metti inla pace, qualsiasi sia la tua età e la condizione permettimi di dare del tu'. Così inizia la lettera scritta dal ...Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus © LaPresseQuesta lad'avvicinamento in vista della prossima sfida validala 13esima giornata di campionato e che si giocherà domenica sera ...La manifestazione nazionale per la pace in Ucraina ha richiamato a Roma migliaia di cittadini tra cui anche moltissimi marchigiani giunti nella capitale con mezzi propri o con pullman organizzati. Tra ...La marcia per la pace, organizzata dalla piattaforma Europe for Peace, non ha simboli di partito e ha registrato adesioni dei sindacati e diverse associazioni ...