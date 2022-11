Marcia per la pace | organizzatori | A Roma in 100mila | a Milano in 5mila | Mini contestazione a Letta | Guerrafondaio

Nuovo corsoLetizia Moratti. Dopo le dimissioni dalla vicepresidenza della Regione Lombardia, Moratti ha sancito il suo strappo dal centrodestra. Ha partecipato allala pace in Ucraina organizzata a Milano e lì ha incontrato anche Carlo Calenda e altri esponenti del Terzo Polo. Si è presentata alla sua prima uscita ufficiale dopo le sue dimissioni da ..."Anche se attualmente può apparire impraticabile, la richiesta del cessate il fuoco e di una tregua sarebbe indubbiamente il primo importante passoavere il tempo necessariopensare e trovare,...Cessate il fuoco, negoziato multilaterale subito e disarmo nucleare al centro della manifestazione per la pace promossa dalla coalizione "Europe for Peace" che si svolge oggi ...Nuovo corso per Letizia Moratti. Dopo le dimissioni dalla vicepresidenza della Regione Lombardia, Moratti ha sancito il suo strappo dal centrodestra.