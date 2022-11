Mano tesa da Francia - Germania su migranti. No da Norvegia

Prima Chivasso

Il Governo rilancia nuove modalita' di riassegnazione dei profughi senza cedere alle richieste di sbarco dei quasi mille naufraghi su tre diverse navi ferme nel Mediterraneo da giorni e per i quali le ...... ad essere preponderante deve tornare a essere l'azione politicaal rientro lavorativo di ... Ma va da sé che il processo si attua con inuna proposta seria di come in realtà si è capaci di ... Mano tesa ai fragili, stanziati 30 mila euro Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...