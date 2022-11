Manifestazioni per la pace | “a Roma siamo 100 mila” Corteo anche a Milano Letta | “Pace vuol dire fine dell’invasione” Calenda | “Bello che Moratti sia in piazza”

Ieri, dopo la preghiera del venerdì, le dimostrazioni si sono snodatele vie principali della provincia sud - orientale del Sistan - Baluchistan, a maggioranza sunnita. A Zahedan e Khash sono ......ristabilire il rispetto del diritto internazionale - proseguono gli organizzatori della manifestazione -garantire la sicurezza reciproca e impegnare tutti gli Stati ad eliminare le armi ...Questa la diretta della manifestazione nazionale per la pace promossa dalla coalizione Europe for Peace che si è tenuta sabato in Piazza San Giovanni a Roma. Tra coloro che hanno appoggiato la ...Roma, 5 nov. (askanews) - "Questo movimento in questa giornata è estremamente importante per ricordare a chi deve prendere le decisioni che la gente la guerra non la vuole. C'è bisogno di più comunità ...