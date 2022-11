Manifestazione per la pace | in migliaia ai cortei a Roma e a Milano FOTO

(Di sabato 5 novembre 2022) Piazza gremita nella Capitale dove si sono radunatedi persone per manifestare contro la guerra in Ucraina e nel resto del mondo. A loro si sono uniti anche Giuseppe Conte, Roberto Gualtieri e Luca Zingaretti. Corteo anche nel capoluogo lombardo, organizzato dal Terzo Polo

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha raggiunto lala Pace a Roma, dopo aver salutato il segretario della CGIL Maurizio Landini ha lasciato la piazza tra gli applausi della folla. 5 novembre 2022'Letta ha sbagliato a scegliere Roma, qui non sarebbe stato contestato' - 'Mi dispiace che Enrico Letta non sia qui' e mentre allala pace di Roma è stato contestato qui 'non lo ...Nel primo decreto aiuti del governo Meloni, «in corso di perfezionamento (c.d. "Aiutiquater")», saranno riproposti i crediti di imposta a favore delle imprese e il taglio delle accise sui carburanti f ...Non c’erano bandiere della pace ma tanti vessilli dell’Ucraina e dell’Unione Europea e tanti striscioni “contro l’aggressione russa” e a favore delle sanzioni europee. Cinquemila persone oggi a Milano ...