Maltempo e classifica spaventano gli assenti | ma i presenti erigono la muraglia del tifo giallorosso

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Secondo un rapido calcolo, per la sentita sfida contro il Bari, al Vigorito erano attesi oltre 7.500 beneventani. Non è andata così. Dando per scontato che i 482si sanniti che nei giorni scorsi avevano acquistato il biglietto fossero, una larga fetta dei 7.137 abbonati stagionali ha preferito assistere alla partita dal divano, frenata dale forse dalla tenebrosa. Tanti spazi vuoti nel piovoso pomeriggio sannita. Un fenomeno che ha colpito tutti i settori, dai Distinti alla Tribuna, fino ad arrivare alla Curva Sud, dove, però, lo zoccolo duro, come al solito, ha risposto presente incitando la squadra di Cannavaro dal primo all’ultimo minuto. Sui gradoni è stato spettacolo puro con schermaglie e sfottò tra le dueserie che si ...