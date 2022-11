Made in Italy | chi era costui

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 5 novembre 2022) Proprio nei giorni in cui il Mise diventava il Ministero delle Imprese e delin, usciva per Einaudi Il design e l’invenzione delindi Elena Dellapiana, un testo intelligentissimo che fa il punto su come si è arrivati ad avere un certo immaginario del bel paese all’estero, attraversando le prime esposizioni universali, passando per gli Olivetti, per Capri e per l’Italia in mostra, che fosse al Moma o da Macy’s. “E’ un po’ inquietante e un po’ divertente”, dice al Foglio la professoressa Dellapiana, del Politecnico di Torino, sul cambio di nome del ministero. “Mi sembra che questa partita qui sia di tipo esclusivamente economico, nel senso più stretto e più deteriore del termine, cioè di protezionismo. Mentre nel processo di cui ho scritto, imprese e progettisti sono stati in grado di piegare tutto ...