Macchia d’olio sull’asfalto | auto finisce contro la macchina della Municipale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Unaha generato gravi problemi alla circolazione stradale dopo che 4 vetture sono state coinvolte in due momenti diversi in una carambola. I fatti si sono susseguiti a partire dalle ore 12. Una Citroen, alla cui guida c’era una donna, percorrendo via Intorcia, al terminediscesa, si è accorta di unapresentee, nel tentativo di evitarla, ha sterzato bruscamente finendounaPoliziache si trovava parcheggiata pochi metri più avanti per disciplinare il flusso dei veicoli in direzione dello Stadio Vigorito, teatrosfida delle 14 tra Benevento e Bari. Pochissimi minuti dopo, ...