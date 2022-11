Ma quale benefattore Caro Gramellini | Elon Musk è l’essenza della distruzione creatrice del capitalismo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 5 novembre 2022) Sul Corrieresera, nel suo abituale Caffè, che è probabilmente al ginseng e non certo miscela robusta, Massimose la prende cone lo invita a buttare giù la maschera. Lo definisce la versione contemporanea dei vecchi padroni delle ferriere, ma una versione in sedicesimo perché non ha neppure il coraggio di mostrarsi per quello che è: un incantatore di serpenti che offusca per fascino imprenditori molto più “umani” di lui. E questo perché si è comprato Twitter e ha deciso che ha bisogno di una ristrutturazione e di una serie di tagli; ossia fa il suo mestiere di imprenditore, certo libertario, a volte un po’ trumpiano, che vive e cade al suonosua stessa musica. Steve Jobs era comequanto a durezza sul lavoro, ma certo aveva allure più hippie, ...