Lucca Comics&Games 2022 | il resoconto dei Giochi da Tavolo

(Di sabato 5 novembre 2022)Comics&Games– Il Metropolitan Magazine non poteva farsi sfuggire l’occasione di presenziare alla fiera più nerd d’Italia. Per l’occasione, vi racconterò dell’esperienza vissuta soprattutto all’interno del padiglione Carducci, quello dedicato aida. Potrete scoprire le novità ed i grandi recenti successi delle case editrici italiane e non, grazie alle mie impressioni buttate nero su bianco nelle prossime righe. Ci muoveremo editore per editore. Pronti e pronte? Flamecraft – Lucky Duck Games Partiamo alla grande con il gioco che ho atteso di più, poiché l’ho addirittura finanziato su Kickstarter. Mi ha reso molto felice scoprire che era in prova a.Dalla grafica al tema, non poteva che attrarmi sin da subito. Flamecraft ci vede impegnati nella gestione di alcuni ...

... che oggi può incontrare qualsiasi tipo di gusto e di inclinazione da parte del fruitore", spiegano Musso e Sualzo, che abbiamo incontrato aland Games. "Per birra in Italia si intendeva ...... da webcomic sulla piattaforma TacoToon , è arrivato adesso in libreria e fumetteria in volume cartaceo attraverso Edizioni BD , e presentato in occasione diand Games 2022 . Durante l'...A raccontare come è cambiata la bevanda nel nostro immaginario collettivo sono le parole e le matite del fumettista umbro Sualzo (al secolo Antonio Vincenti) con l’appassionato supporto del piemontese ...Fan Factory arriva a Lucca Comics & Games 2022 per la prima volta con uno store fisico a Japan Town. Ecco i .... Dungeons & Dragons conquista Lucca Comics & Games: tutte le iniziative in programma Qua ...