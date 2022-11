Luca Onestini punzecchia Giaele De Donà | la replica della gieffina VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di sabato 5 novembre 2022)è entrato al GF: il VIPla moDe: ecco la reazione e laaveva già partecipato al Grande Fratello Vip. Il giovane modello è tornato nella Casa più spiata d’Italia lo scorso giovedì.in questa nuova avventura torna nella Casa di Cinecittà come concorrente ufficiale. I fan dinon vedevano l’ora dell’ingresso del gieffino in Casa per sostenerlo e supportarla in questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Leggi anche –> edoardo rincara la dose quello tra antonella e antonino e stato un flirt La reazione: ecco cosa è ...