Live Salernitana-Cremonese 0-0 | Nicola cerca la terza vittoria di fila

(Di sabato 5 novembre 2022) Torna in campo lacontro lanel primo anticipo del sabato. Due squadre che vivono momenti diversi ma che fanno del bel gioco l'arma in più per raggiungere i...

Formazioni UFFICIALI Empoli - Sassuolo e- CremoneseEMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Destro. All. ...Commenta per primo Dopo l'anticipo del Venerdì tra Udinese e Lecce, prosegue il programma della 13esima giornata di Serie A. Alle 15, laospita la Cremonese. Umori diversi per le due squadre con i campani reduci da due vittorie consecutive tra cui l'ultima di grande prestigio all'Olimpico con la Lazio che ha portato la ...La partita tra Salernitana e Cremonese si gioca all'Arechi di Salerno alle ore 15 e sarà trasmessa in esclusiva tv e streaming su DAZN (Sky Zona Dazn 215).