LIVE Italia-Samoa 49-17 rugby | Test Match in DIRETTA | grandissima prestazione degli azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52 Glisi presentano con lo spirito giusto alle sfide contro Australia e Sudafrica: adesso saliremo alla dodicesima posizione del ranking scalzandoe Georgia. 15.51 Unameravigliosa: sei mete a tre contro una squadra vera come. Decisi, organizzati e veloci gli: concreti in attacco e aggressivi e solidi in difesa. FINISCE LA PARTITA! L’batte 49-17giocando un grandissimo. 81? Meta non trasformata per. 80? Meta di McFarland: resiste all’attacco di duee firma la terza meta per. Leggermente ...