LIVE Italia-Samoa 49-17 rugby | Test Match in DIRETTA | grandissima prestazione degli azzurri

(Di sabato 5 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti! 15.52 Glisi presentano con lo spirito giusto alle sfide contro Australia e Sudafrica: adesso saliremo alla dodicesima posizione del ranking scalzandoe Georgia. 15.51 Unameravigliosa: sei mete a tre contro una squadra vera come. Decisi, organizzati e veloci gli: concreti in attacco e aggressivi e solidi in difesa. FINISCE LA PARTITA! L’batte 49-17giocando un grandissimo. 81? Meta non ...

L'dà spettacolo nel primo dei tre test match delle Autumn- SAMOA 49 - 17MARCATORI : 10' Allan (I, cp), 21' Brex (I, m) Allan (tr), 23' Bruno (I, m) Allan (tr), 27' Allan (I, cp), 36' Garbisi (I, cp), 40' Ioane (m, I), 45' Ioane (m, I) Allan (tr)...RIVIVI LA CONFERENZAL'allenatore ha poi spiegato come poter contrastare l'attuale miglior ... sappiamo che hanno la miglior difesa in. Dobbiamo fare un buon possesso palla . Anche lo ...Archiviata fino al febbraio 2023 la Champions League, ora non resta che il rush finale in campionato prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Domani sera per l'Inter c'è un ...Rugby, Italia - Samoa diretta a Padova oggi 5 novembre 42-7 (p.t. 28-0) I marcatori 9' 3-0 c.p. Allan 21' 10-0 m. Brex tr. Allan 23' 17-0 m. Bruno ...