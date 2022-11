LIVE – Italia-Samoa 20-0 | test match 2022 rugby maschile in DIRETTA

(Di sabato 5 novembre 2022) Laualedidiin programma sabato 5 novembre. Gli uomini di Kieran Crowley scendono in campo inper il primodelle Autumn Nations Series, che inaugura la stagione internazionale dell’Ital. Si tratta dell’ottavo scontro diretto tra le due compagini, con i precedenti che sorridono a. Gli isolani hanno infatti vinto cinque partite dalla prima sfida datata 1995 a East London. Gli Azzurri però sono andati a segno in occasione dell’ultimo confronto, vecchio ormai di otto anni (24-13 ad Ascoli Piceno nel novembre 2014) e proveranno dunque a ripetersi ...

13.35 Decisiva la vittoria di Carolina Orsi e Giorgia Marchetti contro le belghe Laura Bernard ed Elizabeth Wyckaert. Le azzurre hanno comandato il gioco in lungo e in largo e hanno vinto con un ...... ma al tempo stesso assai agili e veloci, crescono tecnicamente al punto che Samoa nel ranking mondiale entra ed esce (di poco) dall'attico della Top 10 (ora sono undicesimi) che l'vede solo ...14:25 - Squadre negli spogliatoi, manca poco al calcio d'inizio 14:10 - Sono 12 i precedenti tra le due squadre: 10 vittorie per la Juventus, un pareggio e una sconfitta contro ...FORMAZIONI UFFICIALI Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, Beerensteyn All. Montemurro ...