LIVE Italia-Belgio 1-1 | Mondiali Padel 2022 in DIRETTA | Orsi e Marchetti avanti di un set nella sfida decisiva

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Il rovescio di Wyckaert si ferma sul nastro e l’si prende il break! Bene così! 30-40 Se ne va la volée di Bernard. Palla break per l’. 30-30 Finisce in rete il rovescio di Bernard. 30-15 Largo anche lo smash di. 15-15 Larga la chiquita di. 0-15 Bel colpo a rete di. 1-1 Stavolta il nastro aiuta l’. Parità. 40-30 Uscita di parete vincente di. 30-30 Grande lob di Bernard. 30-15 Appena lungo lo smash di. 30-0 Bellissima volée all’angolo di. 15-0 Lungo il rovescio di Wyckaert. 0-1 Ilvince il primo game del secondo set. 40-AD Grande salvataggio di, ...