LIVE Empoli-Sassuolo 0-0 | fuori Destro per infortunio | dentro Lammers

Alessio Dionisi ha allenato l'durante la Serie B 2020/21 , conquistando il torneo cadetto e la conseguente promozione in Serie A - i toscani hanno registrato 1.92 punti di media a partita in ...In contemporanea con la sfida di, allo stadio Arechi andrà in scena una sfida salvezza molto importante. La Salernitana ospiterà la Cremonese in uno scontro diretto molto importante, più per ...La partita Empoli-Sassuolo si gioca al Castellani di Empoli con calcio d'inizio fissato alle 15. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva diretta e streaming su DAZN.Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 24 Ebuhei, 34 Ismajli, 33 Luperto, 65 Parisi; 8 Henderson, 18 Marin, 25 Bandinelli; 35 Baldanzi; 9 Satriano, 23 Destro In panchina: 1 Perisan, 22 Ujkani, 3 Cacace, 4 Walu ...