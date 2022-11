LIVE – Djokovic-Tsitsipas | semifinale Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 5 novembre 2022) Ile latestuale di, secondadeldi. Se nella prima sfida odierna nella capitale francese avremo di fronte due tennisti tra i più in forma e in ascesa del momento, quello seguente è invece un match che negli ultimi anni abbiamo avuto la fortuna di vedere già con una certa costanza. Si tratta, infatti, dell’undicesimo scontro diretto tra, con il serbo che ovviamente conduce 8-2 nei precedenti. Molto recente l’ultimo match, che è stato giocato nella finale di Astana che vide l’ex numero uno al mondo imporsi piuttosto nettamente in due set. Al greco un successo nei confronti di Novak manca dal ...

21:12 Grazie mille a tutti per averci seguito! Buon proseguimento di serata a tutti i lettori di OA Sport! 21:10 Il serbo quindi è il terzo semifinalista dell'ultimo Masters 1000 stagionale, ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand della nota pay tv satellitare. L'incontro inizierà non prima delle 19:30 .- Musetti: il pronostico Novakè ...L’impressionante ascesa di fine stagione di Felix Auger-Aliassime è proseguita venerdì con una vittoria per 6-1 6-4 su Frances Tiafoe nei quarti di finale ...Nei quarti del Masters Mille di Parigi-Bercy Lorenzo Musetti sfida il n. 7 del mondo Novak Djokovic. In palio la semifinale ...