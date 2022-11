LIVE Ciclocross | Europei 2022 in DIRETTA | Van Empel tutta sola all’ultimo giro | Casasola resiste al quinto posto

(Di sabato 5 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44 Ultimodi Fem Vanin 8’15”: IMPRESSIONANTE! 15.42 Fem Vandain testa all’inizio dell’ultimo, Alvarado passa a 21 secondi, terza Vas a 37” CHE HA FATTO VAN! Betsema quarta, quinta Casain 1’27”, con 20” di vantaggio su Van der Hejden. 15.41 Alvarado sembra alla canna del gas, e zitta zitta Blanka Kata Vas si riaffaccia per l’argento… 15.41 PASTICCIO DI ALVARADO! Prende un paio di avvallamenti, è costretta a scendere dalla bici ma poi perde slancio e incespica di nuovo. E Vanvola via a 15”! 15.40 Reazione di carattere della Alvarado, che con un tratto in discesa spericolato sta provando a riportarsi su Van. ...

