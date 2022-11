(Di sabato 5 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Non accennano a diminuire il passo Blanka Kata Vas e Fem Van. Dietro di loro la coppia neerlandese Alvarado-Betsema, poco dietro Sarache sta spendendo molto nell’inseguimento. 15.09 Ha perso invece qualche posizione Rebecca Gariboldi, nona sul traguardo. Intanto laè scatenata: ha ripreso Marianne Vos e prova a riportarsi sull’altra olandese Alvarado. 15.07 Gara molto lunga, sono Blanka Kata Vas e Fem Vana fare l’andatura, dietro di loro le olandesi Alvarado, Betsema e Vos.agli archivi,a 5”. 15.06 Questo tracciato durissimo si sta adattando molto bene alle azzurre, che sono alle spalle del terzetto olandese in ...

OA Sport

L'Italia di Daniele Pontoni parte indietro nelle gerarchie: chi potrebbe provare a sorprendere è Sara Casasola, che nell'unica partecipazione stagionale in Coppa del Mondo a Tabor lo scorso 23 ottobre ...... Marco Tripisciano e Luca Sacchi ore 00:30: Coppa del Mondo prova Elite Uomini (...alla diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... LIVE Ciclocross, Europei 2022 in DIRETTA: Van Empel e Vas in testa dopo il primo giro, sesta Casasola Oggi, domenica 23 ottobre, dopo le prime due tappe corse negli Stati Uniti la Coppa del Mondo di ciclocross approda in Europa per la precisione a Tabor ne ...L'Italia di Daniele Pontoni parte indietro nelle gerarchie: chi potrebbe provare a sorprendere è Sara Casasola, che nell'unica partecipazione stagionale in Coppa del Mondo a Tabor lo scorso 23 ottobre ...